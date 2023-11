Brand new 2-bedroom penthouse in a peaceful neighborhood

Becici, Serbien-Montenegro

von €90,000

Ein neuer Komplex in Becici, Budva. Die Apartments mit einem Schlafzimmer in verschiedenen Größen und Stilen, von 36 bis 60 Quadratmetern, mit Optionen auf verschiedenen Etagen und mit Balkonen oder Terrassen. Unsere Apartments sind perfekt für alle, die Luxusleben zu einem erschwinglichen Preis suchen. Mit Preisen ab nur 90.000 und einem großen Rabatt des Unternehmens ist dies eine großartige Gelegenheit, in Ihre Zukunft zu investieren. Jedes Apartment verfügt über ein möbliertes Badezimmer und befindet sich in einem brandneuen, lebendigen Viertel, nur 300 m vom Meer entfernt. In der Nähe finden Sie auch einen großen Laden, der sich perfekt für alle Ihre Lebensmittelbedürfnisse eignet, und einen großen Stadtspielplatz, nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Unser Komplex befindet sich noch im Bau, aber mit einer Fertigstellung für nur 18 Monate ist dies der perfekte Zeitpunkt, um zu investieren. In dieser frühen Bauphase gibt es einen zeitlich begrenzten Sonderrabatt von bis zu 13% auf unsere Studio-Apartments. Mit Parkplätzen, die zu Preisen zwischen 15.000 und 20.000 EUR zum Kauf angeboten werden, können Sie Ihr Traumhaus in dieser erstklassigen Lage sichern. Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, in einer der begehrtesten Gegenden von Becici, Budva, bequem und stilvoll zu leben. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere verfügbaren Einheiten zu erfahren und eine Besichtigung zu planen.