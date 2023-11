Great Studio near a beach in Becici, Budva

Tivat, Serbien-Montenegro

von €116,400

Wir bieten die Möglichkeit, ein atemberaubendes Apartment mit 1 Schlafzimmer in dem brandneuen Komplex in Tivat, Ruljine, zu besitzen. Mit dem laufenden Bau ist dies eine aufregende Gelegenheit für diejenigen, die eine Immobilie zu einem ermäßigten Preis sichern möchten. Das Gebäude besteht aus 5 Etagen, und Käufer haben die Möglichkeit, ihre bevorzugte Etage zu wählen. Die Wohnungsgrößen reichen von 38,37 bis 46,95 Quadratmetern. Jedes der Apartments verfügt über eine eigene Terrasse. Dieser Komplex befindet sich in einer ruhigen Gegend und ist ein idealer Ort, um sich zu entspannen und die friedliche Umgebung zu genießen. Gleichzeitig liegt er günstig in der Nähe des Stadtzentrums, der Geschäfte und des Porto Montenegro, die Adria und andere notwendige Infrastruktur. Zusätzlich können Sie einen Parkplatz für 20.000 Euro kaufen, der sich unter dem Gebäude befindet und einen einfachen und sicheren Zugang zu Ihrem Fahrzeug gewährleistet. Der neue Komplex soll eine kleine Stadt in der Stadt sein und eine breite Palette an Annehmlichkeiten und Dienstleistungen bieten. Dies macht ihn zu einer hervorragenden Wahl für Investoren und Eigennutzer. Es stehen auch Immobilien zum Verkauf, darunter Apartments mit 2 Schlafzimmern und 3 Schlafzimmern. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihr eigenes Apartment mit 1 Schlafzimmer in dieser neuen Entwicklung zu sichern. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und eine Besichtigung zu arrangieren.