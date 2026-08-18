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Wohnimmobilien in Zebbug, Malta

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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eingebettet in eine ruhige Nachbarschaft, aber bequem in der Nähe des täglichen Komforts, ve…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
ZEBBUG - NEU AUF DER MARKET - 81 qm mit Außenfläche von ca. 17qm. Zweiter Stock Wohnung, die…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Corner Apartments - Marsalforn Letzte verfügbare 1 Schlafzimmer Apartments Alle Einheiten k…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
NEU AUF DER MARKT in Marsalforn Das Projekt befindet sich im Stadtrand von Marsalforn. Auf …
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein unumgesetztes Haus des Charakters im gesuchten Zebbug, angeboten mit original Kileb und …
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Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
ZEBBUG - NEU ON THE MARKET - Penthouse, das Teil einer intelligenten neuen Blöcke mit Aufzug…
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Einführung einer atemberaubenden neuen Immobilie auf dem Markt in Zebbug, Malta! Dieses mode…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Die Entwicklung liegt am ruhigen Stadtrand von Zebbug, umgeben von der maltesischen Landscha…
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Wohnung in Zebbug, Malta
Wohnung
Zebbug, Malta
Eine wunderschön angelegte 150m2 große Maisonette im ersten Stock, die raffinierte Wohnräume…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
ZEBBUG - NEU AN DER MARKET - Wohnungen bilden 5 Blocks A/B/C/D/E mit Aufzug und entworfen na…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit im Herzen des charmanten Dorfes Zebbug: ein bemerkens…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zebbug, Wohnung im dritten Stock, bestehend aus einer offenen Küche/Wohn-/Essecke, 3 Schlafz…
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Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Zum Verkauf Penthouse in Marsalforn, Gozo (Schale Form) In einem modernen Zwei-Gebäude-Kompl…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Voll ausgestattete 3-Schlafzimmer APARTMENT mit Gemeinschaftspool Marsalforn, Gozo Nur eine…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stunning 3-Schlafzimmer Reihenhaus im Stadtrand von Zebbug. Interconnected Garage und voller…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie dieses seltene Juwel im Herzen von Zebbug, einem charmanten Charakterhaus, das…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Ein seltenes Stück maltesisches Erbe: Exquisite House of Character in Zebbug Entdecken Sie d…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
MARSALFORN APARTMENT: Eine ausgezeichnete Gelegenheit, diese Ein-Zimmer-Wohnung in Schalenfo…
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Haus 4 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Im charmanten Dorf Zebbug gelegen, bietet dieses unkonvertierte Haus des Charakters eine gro…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes modernes Wohnen in einem der Zebbugs Feinste Nachbarschaften Im Herzen eines der…
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Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2-Schlafzimmer Limestone Penthouse Marsalforn, Gozo In der gleichen begehrten Gegend von Ma…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in Ihrem zukünftigen Traumhaus! Diese Eigenschaft ist ein atemberaubendes 5-Zimme…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein schönes Bauernhaus am Stadtrand von Zebbug und genießen totale Privatsphäre. Dieses einz…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Neu auf Plan Fertig 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer Apartments in Zebbug Freehold Eine Auswahl…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
In der Stadt Zebbug gelegen, präsentiert dieses große Stadthaus eine wirklich seltene Gelege…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein elegantes doppelseitiges Städtchenhaus auf ca. 1.500 qm, diese seltene Freihaltemöglichk…
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Haus 4 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
In der charmanten Stadt Zebbug gelegen, ist dieses beeindruckende Haus des Charakters über 4…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Eine erste Etage Maisonette sehr zentral gelegen und in der Nähe aller Annehmlichkeiten und …
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Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Duplex Penthouse - Marsalforn (auf Hold 28/10/2025) Penthouse 11 3 Schlafzimmer - 2 Badezimm…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Sammlung von sechs Stadthäusern befindet sich im Dorfkern von Zebbug und bietet eine s…
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