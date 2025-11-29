Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Southern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Southern Region, Malta

Qormi
32
Birzebbuga
15
Hamrun
12
Zurrieq
9
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 8 zimmer in Hamrun, Malta
Reihenhaus 8 zimmer
Hamrun, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 4
Hamrun – Modern Converted Townhouse in a Central Location Situated in a prime central are…
$471,317
