  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Southern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Southern Region, Malta

Qormi
11
Birzebbuga
7
Hamrun
11
Zurrieq
3
50 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese erstaunliche Immobilie erstreckt sich über 3 Etagen mit eigenem Luftraum rund 135 qm f…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Eine Erdgeschoss-Masionette mit Zugang zu Teildach, ideal in ein großes Büro aufgrund seiner…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 170 m2 großes Reihenhaus in der Nähe der Kirche wird unkonvertiert verkauft. Es besteht …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Charmantes Townhouse in einer Prime Location Dieses wunderschön gepflegte Stadthaus bietet …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses Stadthaus in Hamrun ist die perfekte Gelegenheit Mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3 lager für develpment in Birzebbugia
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
Townhouse in Birzebbuga für Entwickler.•70x19 Füße•4 plus eine Fläche•mit schöner Aussicht s…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3-Zimmer-Stadthaus in Zebbug sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Blick …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Luqa, Malta
Reihenhaus
Luqa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 3 Schlafzimmer Stadthaus im Herzen von Luqa, Malta. Warme und gemütliche Atmosphäre mit …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein Eck-Stadthaus in Qormi sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten, besteht dies…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schönes Stadthaus im Herzen des Viertels Qormi San Bastjan. Erdgeschoss besteht aus eine…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Nur wenige Minuten von allen Annehmlichkeiten entfernt Die Immobilie ist derzeit nicht konve…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Mqabba, Malta
Reihenhaus
Mqabba, Malta
Dieses geräumige, unkonvertierte Stadthaus befindet sich in der charmanten Stadt Mqabba in e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Corner Stadthaus braucht Umbau 80m2 Grundstücksgröße Luftraum Yard Neben Meerblick Nur 2 Min…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Safi, Malta
Reihenhaus
Safi, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Auf der Suche nach einem erschwinglichen und dennoch charmanten Anwesen? Sieh nicht weiter! …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses exquisite 5 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Stadthaus ist eine großartige Kombination aus …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein geräumiges Stadthaus befindet sich in einer ruhigen Wohngegend Hamrun. Die Unterkunft um…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2 Schlafzimmer unkonvertiertes Stadthaus im Herzen von Qormi. Grundstücke, die kostenlos…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Großes 3-Doppel-Schlafzimmer-Stadthaus in einer traditionellen zentralen Gegend von Malta et…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante Unconverted Birzebbuga Stadthaus befindet sich in der Nähe einer hübschen B…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
4 Schlafzimmer unkonvertiert aber sehr strukturell klingen Stadthaus in Central Qormi in der…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein unumgesetztes, Ecke Stadthaus, in einer ruhigen Wohngegend in Qormi. Das Anwesen besteht…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Dieses Eck-Stadthaus in Santa Venera bietet einen komfortablen Wohnraum mit zwei Schlafzimme…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Ghaxaq, Malta
Reihenhaus
Ghaxaq, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine Ecke Stadthaus in UCA Bereich in Ghaxaq, Diese Eigenschaft besteht aus einer Eingangsha…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 4-Zimmer-Stadthaus in Hamrun. Diese Unterkunft verfügt über 10 Zimmer, darunter 2 Bäder,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Außergewöhnlich 18th-Century Townhouse Luxus Restaurierte Residenz oder Boutique Hotel Eine…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein hoch restauriertes 3-Zimmer-Stadthaus in Qormi, sehr zentral und in der Nähe aller Anneh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Qormi, Malta
Reihenhaus
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein altes großes, unkonvertiertes Stadthaus befindet sich in einer sehr ruhigen Gegend im Do…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Siggiewi, Malta
Reihenhaus
Siggiewi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Erleben Sie luxuriöses Wohnen in diesem charmanten Siggiewi (UCA) Stadthaus, gelegen auf ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Siggiewi, Malta
Reihenhaus
Siggiewi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
SIGGIEWI Eines von einer Art, unkonvertiert Stadthaus in einer sehr ruhigen Gegend dieses al…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

