Stadthäuser in Senglea, Malta

7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Das imposante Stadthaus im Herzen von senglea.a sehrwell gehalten 5 Schlafzimmer 3 Badezimme…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Ein größer als gewöhnliches, charmantes und gut vertretenes Stadthaus in UCA von diesem gesu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Senglea (Isla) Konvertiert Designer Finish und möbliert TOWNHOUSEZentraler Innenhof - Geräum…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 5
Dieses atemberaubende Anwesen besteht aus zwei benachbarten Stadthäusern. Eines der Häuser v…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein komplett eingerichtetes gemütliches umgebautes Stadthaus befindet sich im Herzen der Sta…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Schönes unkonvertiertes Stadthaus auf der Hauptstraße in einer der drei Städte.Volle Origina…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 3-Zimmer-Stadthaus in der Hauptzone von Senglea. Diese Eigenschaft hat 4 Ebenen. Ein Kel…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
