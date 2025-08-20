Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser in Zejtun, Malta

4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumiges 450 qm Stadthaus mit einem großzügigen 250 qm Back Garden und 200 qm Build-Up Are…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Townhouse/farmhouse befindet sich im ruhigen Stadtrand von Zejtun und biete…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Erdgeschoss-Eigentum in UCA mit einer fertigen Fassade, einschließlich eines kürzlich re…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Im Herzen des alten Teils Zejtun gelegen, bietet dieses charmante Altstadthaus eine Mischung…
Preis auf Anfrage
