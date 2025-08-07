Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser in Cospicua, Malta

7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Doppelfront-Eck-Stadthaus in Cospicua. In sehr hohem Standard umgerechnet. Angebot in Schale…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses kürzlich umgebaute Stadthaus verfügt über vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Das …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 2 Schlafzimmer Erdgeschoss Maisonette in zentraler Lage in Cospicua.Diese Maisonette bie…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Cottonera in den 3 Städten in Cospicua, Ein großes Stadthaus mit Planung Autorität Genehmigu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr gepflegtes Townhouse in dieser ruhigen Wohngegend von Cospicua. Die Unterkunft umfa…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 5-Zimmer-Stadthaus in Bormla sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 4-Zimmer-Stadthaus in Bormla mit herrlicher Aussicht. Diese Immobilie verfügt über eine …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
