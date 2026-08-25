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Wohnimmobilien in Sliema, Malta

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136 immobilienobjekte total found
Penthouse in Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Ein hochfertiges, einzigartiges und künstlerisch gestaltetes 1-Zimmer-Penthouse in Sliema fü…
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Villa in Sliema, Malta
Villa
Sliema, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Eine sorgfältig fertiggestellte Villa in dieser prestigeträchtigen Gegend des Konzessionsgeb…
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Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses luxuriöse umgebaute 3-Zimmer-Stadthaus, im Herzen von Sliema gelegen, ist nur wenige …
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 154qms Wohnungen auf Plan, erhältlich in dieser ruhigen Gegend in Sliema, 3 Minuten zu F…
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Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
SLIEMA TOWNHOUSE ZUM VERKAUF 875.000 UCA-BEREICH 2 Schlafzimmer und Potenzial für ein 3 Sc…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine Südlage, gut ausgestattete und voll möblierte Wohnung, , quadratisches Layout, genießen…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Hell, luftig und schön positioniert, bietet diese erhöhte Erdgeschoss-Wohnung (ca. 125 qm) k…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Eine gut gelegene 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss 2 Schlafzimmer in Qui Si Sana, einen Stein…
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Penthouse in Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse Sliema Das Hotel in der renommierten Die Entwicklung von Sliema Ridge auf der Rud…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Das Anwesen besteht aus 203 qm und befindet sich im 9. Stock, umgeben von herrlichem Meerbli…
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Penthouse in Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Schlafzimmer Penthouse im Herzen von Sliema. Objekt besteht aus einer offenen Küche / Wo…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Genießen Sie natürliches Licht durch und eine gute Größe Frontbalkon mit spektakulärem, unve…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 2-Wohnung am Meer in Sliema sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne Wohnung in Sliema mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, 2 Balkonen und 2 Balkonen. Eine gut…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Das Anwesen verfügt über eine moderne Küche parallel zu einem offenen Plan und sehr geräumig…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante Apartment mit 1 Schlafzimmer bietet sowohl Komfort als auch Komfort. Das An…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Eine Gelegenheit, um diese Elegante Maisonette in einer 5-minütigen Spaziergang von Balluta …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Apartment im 6. Stock befindet sich in der sehr begehrten Strandpromen…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Eine einzigartige Wohnung im 17. Stock, die sich über 400m2 erstreckt und zwei geräumige Woh…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2-Zimmer-Wohnung in Sliema. Diese Eigenschaften bestehen aus 2 Schlafzimmern (hauptsächl…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese wunderschön präsentierte Freie Wohnung im Herzen von Sliema bietet eine perfekte Misch…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Ein Duplex-Apartment im Erdgeschoss in Tigne in Sliema, nur einen kurzen Spaziergang vom Hau…
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Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Ein Stadthaus in einer ruhigen Wohngegend in Sliema (Savoy Bereich), dieses geräumige Drei-Z…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Voll möblierte 2-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock 50 Meter von Ghar id-Dud Promenade. Back an…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein luxuriöses und einzigartiges Anwesen im 18. Stock an der renommierten Stelle von Fort Ca…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Sliema - 3-Zimmer Meerblick Wohnung mit 143 qm intern, frontbalkon 14qm, mit einer hinteren …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist eine helle und charmante Drei-Zimmer-Wohnung mit schönen Meerblick, die Teil einer …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Sliema 3-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf auf Plan. Geräumiges, schönes Layout und in einem sehr…
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Penthouse in Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Zum Verkauf auf Plan 2-Zimmer Penthouse in Sliema Eine fantastische Gelegenheit, sich ein m…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entwickelt mit ultimativem Luxus im Auge, verfügt die Wohnung über modernste Fassaden und Ob…
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