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Wohnimmobilien in Saint Julians, Malta

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84 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein Luxus-Wohnung mit 3 Schlafzimmern in einem prestigeträchtigen Block, bestehend aus einer…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Derzeit auf Plan 3 Schlafzimmer Wohnung Eigentum besteht aus Eingangshalle 3 Doppelschlafzim…
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Penthouse in Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3-Zimmer-Penthouse befindet sich in einer ausgezeichneten Gegend von Ta Giorni St Julian…
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine Auswahl an modernen Studio- und Ein-Zimmer-Wohnungen im Herzen von Paceville, ideal als…
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Villa in Saint Julians, Malta
Villa
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine seltene Gelegenheit, eine komplett freistehende Villa in einem sehr wünschenswerten Woh…
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Wohnung 5 zimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 5 zimmer
Saint Julians, Malta
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
St Julian's - Eine helle und moderne Erdgeschoss-Maisonette verkauft vollständig möbliert un…
$504,560
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl an 2-Zimmer-Wohnungen in einer ausgezeichneten Gegend von Ta Giorni St Julians,…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl an 2 luxuriösen Apartments in einer exklusiven Gegend in St. Julians. Diese 3 S…
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Penthouse in Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein geräumiges, 3 Schlafzimmer, Penthouse in bester Lage in St. Julians. Das Konzessionsgebi…
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Penthouse in Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine schöne Ecke Penthouse mit einer Umschlingung um Terrasse, bestehend aus 2 Schlafzimmer …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2 Doppelzimmer brandneues Erdgeschoss erhöhte Wohnung, im Herzen von St. Julians gelegen…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ST JULIANS - NEW ON THE MARKET - Eine 116qm 7. Stock Wohnung, die Teil eines intelligenten n…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 1
Eine Auswahl an 1 2 oder 3 Schlafzimmer Luxus-Wohnungen direkt am Wasser gelegen, bestehend …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Eine Auswahl von 8 Appartements im 1., 2. und 3. Stock mit einer Küche, Wohn- und Essbereich…
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Penthouse in Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Neu auf dem Markt Ein schönes und helles Duplex Penthouse in einem sehr begehrten Bereich vo…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Apartments mit seitlichem Blick auf das Tal und Südlage und werden daher mit natürlichem Lic…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 4 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Eine atemberaubende Entwicklung der Sea Front Apartments mit Blick auf Ballutta Bucht Diese …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu gebaute sehr geräumige Wohnung mit ca. 260m2 in diesem renommiertesten Komplex von Porto…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stunning High-End Designer 1-Schlafzimmer-Apartment im Mercury Tower Erleben Sie Luxus, der…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Portomaso Apartment mit spektakulärem Blick auf die Marina und offenes Meer Das Anwesen ist …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein Luxus-Wohnung mit 3 Schlafzimmern in einem prestigeträchtigen Block bestehend aus einer …
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Penthouse in Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ultra Luxus Penthouse mit Jacuzzi-Pool genießen hervorragenden Portomaso Marina Blick von gr…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 2
Eine schöne voll ausgestattete 2 Schlafzimmer Sea Front Apartments auf 100m2 Ideale Lage für…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ST JULIANS - NEW ON THE MARKET - Eine 118sqm 3rd floor Wohnung, die Teil eines intelligenten…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ST JULIANS - NEU AN DER MARKET - Eine 119qm 4th floor Wohnung, die Teil eines intelligenten …
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Penthouse in Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Noch auf Plan, aber wird in einem Jahr fertig sein, Penthouse befindet sich direkt Das Dorf …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ST JULIANS - NEU AN DER MARKET - Ein 160qm 2. Stock Wohnung, die Teil eines intelligenten ne…
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Penthouse in Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Luxuriöse Fertigstellung Penthouse, in dieser vornehmsten Gegend von Portomaso Voll möbliert…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ST JULIANS - NEW ON THE MARKET - Eine 300m2 Wohnung im 6. Stock, die Teil eines intelligente…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein Luxus-Wohnung mit 3 Schlafzimmern in einem prestigeträchtigen Block bestehend aus einer …
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