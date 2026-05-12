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Staatsangehörigkeit in Malta

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Erhaltsfrist: von 12 monate
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Über das Einwanderungsprogramm

Ein goldenes Visum ist ein Residency-by-Investment-Programm, das Nicht-EU-Bürgern eine Aufenthaltserlaubnis durch eine qualifizierte Investition gewährt. Sie bietet den Zugang zum Shengen Area und einen Teil zur dauerhaften Wohn- oder Staatsbürgerschaft. Goldene Visa-Programme gewähren volle Staatsbürgerschaft und einen Pass. Gold Visa bieten einen allmählicheren Weg mit evtl. Staatsbürgerschaft Förderfähigkeit nach mehreren Jahren Aufenthalt.

Sichere strategische EU-Residenz durch staatliche genehmigte Golden Visa-Programme. Beschleunigt den Schengen-Raum mit Pfaden zur dauerhaften Residency und der europäischen Staatsbürgerschaft.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 12 monate
Kosten
Kosten
von
$690,000
Dauer
Dauer
36 monate
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