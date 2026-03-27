Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birkirkara
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Birkirkara, Malta

gewerbeimmobilien
51
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Immobilien hinzufügen
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken
Beim Klicken auf "Anfrage senden", stimmen Sie zu, dass Realting und Immobilienexperten Sie über einen der angegebenen Kanäle erreichen können. Sie sind nicht verpflichtet, dem Kauf von Eigentum, Waren oder Dienstleistungen zuzustimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte Nutzungsbedingungen. Bedingungen für die Nutzung.

Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Gewerbefläche in Xemxija, Malta
Gewerbefläche
Xemxija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Exklusive Neuentwicklung in Xemxija - Eine elegante Auswahl an fachkundig gestalteten Maison…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Naxxar, Malta
Gewerbefläche
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Naxxar neue Entwicklung in einem exklusiven Komplex. Diese moderne Residenz bietet eine Ausw…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Andere in Xaghra, Malta
Andere
Xaghra, Malta
Garage für 2 Autos in Victoria
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Balzan, Malta
Gewerbefläche
Balzan, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Grand Living in Prestigious Balzan Massive Residences in New Block Entdecken Sie die Defini…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Paola, Malta
Gewerbefläche
Paola, Malta
Schlafräume 2
Ein Apartment mit 2 Schlafzimmern und Penthouse ( eigener Luftraum) in Paola. Die Immobilie …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Santa Venera, Malta
Gewerbefläche
Santa Venera, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein hochwertiges Zuhause in einem gefragten…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Andere in Ghajnsielem, Malta
Andere
Ghajnsielem, Malta
In Ghajnsielem, Gozo, bietet dieser Keller-Level-Parkplatz eine seltene Möglichkeit, bis zu …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Andere in Nadur, Malta
Andere
Nadur, Malta
In Nadur, Gozo gelegen, bietet dieser Kellerparkplatz bequeme und sichere Parkplätze innerha…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Gzira - Entwicklungsblock Der Block besteht aus insgesamt 16 Wohnungen, davon: 1x Studio a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Fgura, Malta
Gewerbefläche
Fgura, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Neue Entwicklung in Fgura - 3 Schlafzimmer Apartments & 2 Schlafzimmer Penthouse Eine spann…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xemxija, Malta
Gewerbefläche
Xemxija, Malta
Schlafräume 3
Eine Auswahl an Maisonette, Apartments und Penthäusern mit privaten Pools, optionalen Garage…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Entwicklung Birkirkara wird in einem fertigen Zustand verkauft, ohne Badezimmer, Innent…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen