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Häuser in Zarasai, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Zarasai, Litauen
Haus
Zarasai, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Der Hof und die 11 ha. Holding werden an einem exklusiven Ort - im Park von Gražutė - in der…
$149,832
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Haus in Zarasai, Litauen
Haus
Zarasai, Litauen
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
DIFFERENT RESIDENCE IN SALES ON THE ZARASES OF THE CARRIER SENT LIVE ZWEITER FUTTER DES HAUS…
$121,727
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