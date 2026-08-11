Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Zarasai Eldership
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Zarasai Eldership, Litauen

;
häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Haus in Zarasai, Litauen
Haus
Zarasai, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Der Hof und die 11 ha. Holding werden an einem exklusiven Ort - im Park von Gražutė - in der…
$149,832
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Zarasai, Litauen
Haus
Zarasai, Litauen
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
DIFFERENT RESIDENCE IN SALES ON THE ZARASES OF THE CARRIER SENT LIVE ZWEITER FUTTER DES HAUS…
$121,727
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vosyliskis, Litauen
Haus
Vosyliskis, Litauen
Fläche 153 m²
Etagenzahl 1
In der Nähe von Zarasai, Vosyliškis Dorf, wird ein Wohnhaus verkauft. Schöner Ort, Stadtrand…
$34,779
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zarasai Eldership, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen