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Neue Immobilien in Stadtgemeinde Vilnius, Litauen

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Vilnius
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Hüttendorf Prusu Namai
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Hüttendorf Prusu Namai
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Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Vilnius, Litauen
von
$138,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 1
"Prūsų namai" ist ein Wohnprojekt in Vilnius mit mehr als 300 Wohn- und Geschäftsgebäuden. Die zwischen Trakai und Vilnius gelegenen Häuser mit der notwendigen Infrastruktur ermöglichen es Ihnen, historische Stätten und Seen zu besuchen und das moderne Leben des Stadtzentrums von Vilnius in …
Bauherr
PRUSU NAMAI
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Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Alle anzeigen Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Vilnius, Litauen
von
$118,602
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Häuser in Vilnius von 67 bis 200 qm mit Grundstücken bis zu 22 Hektar"Prusu Namai" ist eine Siedlung in der Stadt Vilnius, die mehr als 300 Wohn- und Gewerbeeinheiten umfasst. Die Häuser und die Infrastruktur zwischen Trakai und Vilnius ermöglichen den Besuch historischer Orte und Seen sowie…
Bauherr
PRUSU NAMAI
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