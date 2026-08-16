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Gewerbeimmobilien in Rajongemeinde Vilnius, Litauen

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10 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 612 m² in Kalinas, Litauen
Gewerbefläche 612 m²
Kalinas, Litauen
Fläche 612 m²
Stockwerk 1
VERKAUF 612 KNOWLEDGE M. ADMINISTRATIVE / PRODUKTION / STORAGE BUILDINGS FÜR MEDICAL G. 7, C…
$1,33M
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Gewerbefläche 612 m² in Kalinas, Litauen
Gewerbefläche 612 m²
Kalinas, Litauen
Fläche 612 m²
Stockwerk 1
VERKAUF 612 KNOWLEDGE M. ADMINISTRATIVE / PRODUKTION / STORAGE BUILDINGS FÜR MEDICAL G. 7, C…
$1,36M
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Gewerbefläche 1 767 m² in Kalniskes, Litauen
Gewerbefläche 1 767 m²
Kalniskes, Litauen
Fläche 1 767 m²
Stockwerk 1
Nur 23 km vom Stadtzentrum von Vilnius entfernt, in einem wunderschönen Naturschutzgebiet, w…
$1,16M
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Gewerbefläche 925 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 925 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 925 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DER KOLUMN VON 925 KW.M. PRODUKTION, INDUSTRIE, STORAGE PREMISE MIT DER BASIC PRE…
$753,547
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Gewerbefläche 925 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 925 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 925 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DER KOLUMN VON 925 KW.M. PRODUKTION, INDUSTRIE, STORAGE PREMISE MIT DER BASIC PRE…
$766,612
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Gewerbefläche 229 m² in Platiniskes, Litauen
Gewerbefläche 229 m²
Platiniskes, Litauen
Fläche 229 m²
Stockwerk 2
COMMERCIAL PATALPOS (separate building) - Platiniskių g. 72, Bezirk Vilnius, in der Nähe von…
$528,961
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Gewerbefläche 297 m² in Europa, Litauen
Gewerbefläche 297 m²
Europa, Litauen
Fläche 297 m²
Stockwerk 1
Ein Gebäude mit einem Grundstück von 297 qm. m wird im Stadtteil Vilnius, dem europäischen D…
$34,779
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Gewerbefläche 2 050 m² in Bezdoniai Eldership, Litauen
Gewerbefläche 2 050 m²
Bezdoniai Eldership, Litauen
Fläche 2 050 m²
Etagenzahl 2
Produktions- / Lager- und Verwaltungsräume. Produktionsanlagen - 1730 Quadratmeter. Hilfs- /…
$1,42M
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Gewerbefläche 123 m² in Gaukstonys, Litauen
Gewerbefläche 123 m²
Gaukstonys, Litauen
Fläche 123 m²
Stockwerk 1
AUSWAHL EINES HOCHS 122,65 KV.M SANDATORISCHEN GEBÄUDEES NEMENČIC SEN. BLUMEN K. • Preis: 4…
$45,588
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Gewerbefläche 2 388 m² in Jokubonys, Litauen
Gewerbefläche 2 388 m²
Jokubonys, Litauen
Fläche 2 388 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DER STORAGE, ERZEUGNISSE IN PRIVATE LOCATION; SEPARATE BUILDINGs, GOOD SHARES au…
$683,814
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