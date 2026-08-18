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Häuser in Uzliedziu seniunija, Litauen

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10 immobilienobjekte total found
Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
Modernes Eingeschoss-Haus in Giraitė, nur 15 Minuten vom Zentrum von Kaunas entfernt. Das H…
$372,933
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Senden Sie Ihre CODEs mit keine ADDITIONEN INVESTITIONEN in GREECE. TIESIOG WELL UND LIVE!!!…
$300,383
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Suchen Sie ein modernes, neues Gebäude, das Sie nach Ihren Bedürfnissen einrichten können? W…
$484,584
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Die Heimat von Magnolian ist ein guter Ort, um hier zu leben... = "MAGNOLIJOS NAMAI - wahrsc…
$174,275
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Die Heimat von Magnolian ist ein guter Ort, um hier zu leben... = "MAGNOLIJOS NAMAI - wahrsc…
$186,899
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 77 m²
Etagenzahl 2
= VERKAUF DER ZWEIGEN 2025 IN DESIGN, A + + CLASS HAUSHALTE, MILK MIESTE, ROMAKS. = A SIGNAT…
$188,178
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Haus in Vijukai, Litauen
Haus
Vijukai, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Voll möbliertes, geräumiges, zweistöckiges Haus zum Verkauf. Mit 10 kW Solar-E-Mail Geräumig…
$375,775
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
In GIRAITA, A 4-CABAREA ANTHIDS wird von den ALERTS von UGNIA bestätigt. COTHAGE 2 HOSES, A …
$206,971
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Haus in Uzliedziai, Litauen
Haus
Uzliedziai, Litauen
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Ein voll ausgestattetes Haus zum Verkauf in der Hütte!? SALE YOUTH UND FULL INSTALLATED 98 …
$373,519
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN IN DER ÖFFENTLICHEN ROLLE In der Nähe des römischen Teichs, umgeben vo…
$288,667
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Immobilienangaben in Uzliedziu seniunija, Litauen

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