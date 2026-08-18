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Wohnungen in Uzliedziu seniunija, Litauen

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Wohnung 3 zimmer in Vijukai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vijukai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/1
Privathaus mit 3.60 ARAS LOW Im Stadtteil Kaunas - SMILTIN Ø I K. Die Zimmer zeichnen sich d…
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Wohnung 3 zimmer in Giraite, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Giraite, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 3 zimmer in Uzliedziai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Uzliedziai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/3
Die 3 GAPREAD mit FRONT und THERA in TASKS haben sich in der ZUSAMMENFASSUNG - RACK of the C…
$222,217
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Wohnung 3 zimmer in Uzliedziai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Uzliedziai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/3
Die 3 Knöpfe auf dem Karbon KM, in der ROAD MILK GATH, nur 9,13 KILOMETER zum CAUNO CITY CEN…
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Wohnung 3 zimmer in Uzliedziai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Uzliedziai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 3 zimmer in Uzliedziai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Uzliedziai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/3
3 Zimmer Wohnung zur Miete in Palanga, Litauen Geräumige, moderne möblierte Wohnung im drit…
$202,878
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Wohnung 4 zimmer in Giraite, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Giraite, Litauen
Zimmer 4
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Die Heimat von Magnolian ist ein guter Ort, um hier zu leben... = "MAGNOLIJOS NAMAI - wahrsc…
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Immobilienangaben in Uzliedziu seniunija, Litauen

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