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Häuser in Ukmerge District Municipality, Litauen

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Wilkomir
10
20 immobilienobjekte total found
Haus in Jasiuliskis, Litauen
Haus
Jasiuliskis, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
Ein einzigartiges Anwesen - Teil des ehemaligen Jasiuliškės Herrenhauses. Das Wohnhaus ist 1…
$11,405
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 153 m²
Etagenzahl 1
Vyšnių, Ukmergė m. Haus mit einem Bauernhaus wird in 152,54 sq verkauft. m. BESCHREIBUNG DE…
$99,675
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Haus in Varine, Litauen
Haus
Varine, Litauen
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Die voll ausgestattete skandinavische Innen 3-Zimmer-Häuser in Alionių kalba, Ukmergė Bezirk…
$194,321
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
11,5 ein SODO Grundstück mit einem Haus und einer Sauna in der englischer Gartengemeinde "UN…
$27,740
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 187 m²
Etagenzahl 2
NEUE BUILDING HOUSEHOLD IN UKMERGAS CENTRE. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine g…
$222,025
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Haus in Taujenai, Litauen
Haus
Taujenai, Litauen
Fläche 43 m²
Etagenzahl 1
BAUEN IN DER CIRCUMSTOFFE - FÜR DIE ÖFFENTLICHKEITEN IMPLEMENTIEREN! Der Hof wird in Taujėn…
$41,257
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Haus in Sarapai, Litauen
Haus
Sarapai, Litauen
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Ein gemütliches Gartenhaus nahe dem Teich zum Verkauf. Sind Sie auf der Suche nach einem Ort…
$70,129
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
In Ukmergė, in der Straße Taikos, ein Ziegelhaus mit einem Grundstück von 7.29 Jahrhundert. …
$82,411
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Haus in Padbariskiai, Litauen
Haus
Padbariskiai, Litauen
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
NAM mit einem 30-Bar-Plot in VIDENDS, UKERGES G. -------------------- BASIC PRINCIPLES: • Au…
$64,715
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
A + + CLASS NAM PROJECT NOVA NAMAI UKERGIA - NEU G. Das moderne, hochwertige Gebäude eines …
$295,177
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Haus in Tvarkai, Litauen
Haus
Tvarkai, Litauen
Fläche 216 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER SPACE HAUSHALTE IN DER NATUR - UKGERIA AREA • Anschrift: Vytauto g., Dukstyna, …
$346,103
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Haus 4 zimmer in Toluciai, Litauen
Haus 4 zimmer
Toluciai, Litauen
Zimmer 4
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN In einer luxuriösen Golf-Community bieten diese …
$904,020
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Haus in Toluciai, Litauen
Haus
Toluciai, Litauen
Fläche 62 m²
Etagenzahl 1
UKRAINE RAJONE, TOLUTES K. verkauft NAM mit einem Grundstück von 10 ares. Darüber hinaus wir…
$40,576
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
2 Etagen 105,18 m2 Haus zum Verkauf Sewage Street, Ukmerge. ALLGEMEINE: - Adresse: Sekosių g…
$95,820
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Haus in Weppren, Litauen
Haus
Weppren, Litauen
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
Wald umgeben, nur 500 Meter vom Vepriaisee entfernt, wird die gemütliche Oase der Erholung m…
$156,504
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Haus in Deltuva, Litauen
Haus
Deltuva, Litauen
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
Verkauf in der Nähe des Flusses Armona 92,52 qm, 1 Stockwerk Armonos g., Deltuvos mstl., Ukm…
$38,571
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Haus in Varine, Litauen
Haus
Varine, Litauen
Fläche 56 m²
Etagenzahl 1
Die komplett eingerichteten skandinavischen Innen- 3-Zimmer-Wohnungen in Alionių kalba, Ukme…
$144,797
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Haus in Taujeneliai, Litauen
Haus
Taujeneliai, Litauen
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
ENTWICKLUNG DER NATURALEN GERICHTE Verkaufte Wohnstätte in Taujėnėnai - nur 5 km von der St…
$60,483
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Haus in Wilkomir, Litauen
Haus
Wilkomir, Litauen
Fläche 322 m²
Etagenzahl 2
Der Verkauf erfolgt in ERDVUS NAM mit einem 15-Bar-Plot in UKMRV. -------------------- BASIC…
$239,335
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Haus in Kurenai, Litauen
Haus
Kurenai, Litauen
Fläche 378 m²
Etagenzahl 1
An einem wunderbaren Ort, nahe dem Kurėnai-See, wird ein 100-jähriger Park, umgeben von Kurė…
$273,525
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