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Wohnimmobilien in Sirvintu rajono savivaldybe, Litauen

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Schirwindt
3
11 immobilienobjekte total found
Haus in Eituttendorf, Litauen
Haus
Eituttendorf, Litauen
Fläche 143 m²
Etagenzahl 1
Private, neu gebaute Siedlung von nur 7 Nachbarn um MIŠKO, nur 30 Minuten zu Vilnius Altstad…
$278,233
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Haus in Staskuniskis, Litauen
Haus
Staskuniskis, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Ein zweistöckiges zweistöckiges Loghaus mit einzigartigem Gefühl der Privatsphäre und natürl…
$198,178
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Wohnung 3 zimmer in Gelvonai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Gelvonai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 2/2
Gelvonų mslt., Širvintų r. wurde verkauft renoviert 65,76 qm 3-Zimmer-Wohnung. PRINCIPLES: …
$82,454
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Haus in Juknonys, Litauen
Haus
Juknonys, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
HAUPT- UND PILLIERTE SOFTWARE FÜR ERGEBNISSE, WARENPRODUKTION! Der Hof wird auf der Grundla…
$132,161
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Haus in Kazliskiai, Litauen
Haus
Kazliskiai, Litauen
Fläche 183 m²
Etagenzahl 2
Grünes, warmes, geräumiges 182,90 m2 großes Loghaus mit 14,99 m2 Grundstück wird in Širvinto…
$169,917
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Haus in Jakubonys, Litauen
Haus
Jakubonys, Litauen
Fläche 176 m²
Etagenzahl 1
OPEN DAYS - 15. April von 12: 00 bis 13: 00. Vor-Registrierung ist von Tel. (Vlasta) _ _ _ _…
$352,195
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Kazliskiai, Litauen
Haus
Kazliskiai, Litauen
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Ein gemütliches, sauberes Haus von 172,29 m2 mit einem angegriffenen 15-Zoll-Plot in Širvint…
$136,798
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Haus in Mikalajunai, Litauen
Haus
Mikalajunai, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Širvintų r. sav., Gelvonai, Mikalajūnų str. 19 Teil des Hauses verkauft (124,93 qm). Preis 1…
$13,989
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Haus in Schirwindt, Litauen
Haus
Schirwindt, Litauen
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
SALE VON MODERNUS DIZAIN ON THE SMART CARRIAGE - YOUR POILs UND COMFORT KASDIEN! PHARMACOLO…
$300,325
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Haus in Juodiskiai, Litauen
Haus
Juodiskiai, Litauen
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
140 KV.M LIVING HOUSEHOLD mit 60 A TOTAL PLACE LOW of MONOMEN K., IRVATED R. SAV. Ein geräum…
$70,843
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Haus in Bartkuskis, Litauen
Haus
Bartkuskis, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 1
IN FESTEN DES FUTTERVERKAUFS VON BAARTKUŠKIO MIT DER ENTWICKELTEN HOHEN FLASSE! PUKI LAGE Z…
$56,983
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