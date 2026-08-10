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Wohnimmobilien in Rajongemeinde Rokischken, Litauen

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Rokischken
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Haus in Rokischken, Litauen
Haus
Rokischken, Litauen
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Tervydziai, Litauen
Haus
Tervydziai, Litauen
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Rokischken, Litauen
Haus
Rokischken, Litauen
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Rokischken, Litauen
Haus
Rokischken, Litauen
Fläche 183 m²
Etagenzahl 1
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Eigenschaftstypen in Rajongemeinde Rokischken

häuser

Immobilienangaben in Rajongemeinde Rokischken, Litauen

mit Garage
Günstige
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