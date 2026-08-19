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Häuser in Rieses seniunija, Litauen

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10 immobilienobjekte total found
Haus in Pasiliai, Litauen
Haus
Pasiliai, Litauen
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Ein 4-Zimmer-Haus mit Garage für 2 Autos wird in einem Park verkauft. SCHLUSSFOLGERUNGEN Das…
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Haus in Didieji Gulbinai, Litauen
Haus
Didieji Gulbinai, Litauen
Fläche 136 m²
Etagenzahl 1
SETTLEMENT / DELIVERY A + + + ENERGIE KLASSEN FÜR EIN HAUTE COLLOCATE HOUSEHOLD IN MULTIPACK…
$448,147
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Haus in Didieji Gulbinai, Litauen
Haus
Didieji Gulbinai, Litauen
Fläche 136 m²
Etagenzahl 1
SETTLEMENT / DELIVERY A + + + ENERGIE KLASSEN FÜR EIN HAUTE COLLOCATE HOUSEHOLD IN MULTIPACK…
$454,665
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DD CO DEDD CO DE
Haus in Pasiliai, Litauen
Haus
Pasiliai, Litauen
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Ein 4-Zimmer-Haus mit Garage für 2 Autos wird in einem Park verkauft. SCHLUSSFOLGERUNGEN Das…
$342,124
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Haus in Uzuezere, Litauen
Haus
Uzuezere, Litauen
Fläche 191 m²
Etagenzahl 2
Mit der Seeküste wird ein Wohnhaus von 191,04 qm mit einem Grundstück von 39 ares in der Näh…
$273,978
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Haus in Skirgiskes, Litauen
Haus
Skirgiskes, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird vom Wald verkauft und 500 Meter vom Neris-Flussgarten mit einem Grundstück von…
$58,440
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Haus in Skirgiskes, Litauen
Haus
Skirgiskes, Litauen
Fläche 198 m²
Etagenzahl 2
Wir laden Sie ein, diese idyllischen Häuser, die von der Natur umgeben sind, am Ufer des Flu…
$682,964
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Haus in Didzioji Riese, Litauen
Haus
Didzioji Riese, Litauen
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
SALE YAUKUS 5 SCHAUF HAUS in ROAD und RAW ROAD!!! Das Haus befindet sich in 11,75 Yards, um…
$403,654
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 161 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE HAUSHALTEN mit einem FULL STARTING IN VANAGIN! Das Haus wird mi…
$513,231
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Haus in Bratoniskes, Litauen
Haus
Bratoniskes, Litauen
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
EXKLUSIVE HAUSHALTE BRATONICEs - NATURAL RACK MIT OWN PEOPLE! Ein geräumiges Haus von 193 m…
$289,710
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Immobilienangaben in Rieses seniunija, Litauen

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