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Häuser in Raudondvario seniunija, Litauen

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Haus in Didvyriai, Litauen
Haus
Didvyriai, Litauen
Fläche 26 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Haus mit Teich - ruhende Oase in der Natur! Sind Sie auf der Suche nach Frieden…
$103,885
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Haus in Silelis, Litauen
Haus
Silelis, Litauen
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
Das moderne und gemütliche Wohnhaus im Dorf Šilelis wird an einem Ort verkauft, an dem sich …
$859,074
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Haus in Didvyriai, Litauen
Haus
Didvyriai, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
SENT TO ONE HAUTE MODERNUS NAM. = PRINCIPLES: ⚜ Neues modernes Quartal ⚜ Hohe Bauqualität un…
$272,950
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Haus in Didvyriai, Litauen
Haus
Didvyriai, Litauen
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
SENT HAUSHALTEN mit einem LOAD von 65.40 ARAS - ON THE NERIES 'CRANT, THE COUNTRY's FOREST, …
$454,736
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Immobilienangaben in Raudondvario seniunija, Litauen

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