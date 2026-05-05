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Monatliche Miete für Häuser mit Garage in Litauen

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Vilnius
6
Bezirk Vilnius
7
Bezirk Kauen
3
1 immobilienobjekt total found
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 20 m²
Etagenzahl 1
LOGBOOK MIT STORAGE IN SENAMIA, VINDRIS G. 12 > Tabelle > - Sicherheitsstelle ist Sicherheit…
$209
pro Monat
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Immobilienangaben in Litauen

mit Schwimmbad
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