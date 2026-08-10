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Wohnimmobilien in Pasvalio miesto seniunija, Litauen

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Poswol
3
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Wohnung 3 zimmer in Poswol, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Poswol, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/2
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Haus in Poswol, Litauen
Haus
Poswol, Litauen
Fläche 39 m²
Etagenzahl 1
Das Haus ist in einer ruhigen und schönen Stadt Pushaloto, Pasvalys Bezirk verkauft. Das Gr…
$17,390
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Haus in Poswol, Litauen
Haus
Poswol, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Verkauft YACK HARKEN RESTAUGE HAUSHALTEN im BIRG. THESE LIVING PLACE - DIE UMWELTNATUR DER L…
$77,385
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Immobilienangaben in Pasvalio miesto seniunija, Litauen

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