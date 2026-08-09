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Wohnungen in Panevezio miesto savivaldybe, Litauen

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Ponewiesch
11
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 4/5
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/3
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Wohnung 1 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/9
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/1
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/5
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Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/3
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Wohnung 1 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 7/9
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Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
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Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/5
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/4
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Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/5
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 5/5
Verkauf von 3 HAUSHALTEN in J. BASANAVIČIUS G., MIESTO CENTRE. DIESE SIGNIFIZIERTE HAUSHALTE…
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