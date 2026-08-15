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Neue Immobilien in Pakruojo rajono savivaldybe, Litauen

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Sieciai, Litauen
von
$38,582
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Renovierte, renovierte Wohnanlage in Viesturdarz. Das Gebäude wurde nach historischen Skizzen renoviert und bewahrt die Architektur der Zeit. Moderne Materialien und Technologien werden im Bau verwendet. Der Komplex verfügt über Sicherheit und Videoüberwachung. Tiefgarage. Das Gebäude befind…
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Sieciai, Litauen
von
$130,134
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Arhitekts radījis šo ēku ansambli savienojot UNESCO koka arhitektūras mantojumu ar mūsdienu tehnoloļijām un ikdienas dzīvi. Ēku ansambļa priekšgalā slejas dažāda rakstura 19 gs. radīti koka ēku šedevri, kuri kalpos mūsdienu ātrajam dzīves ritmam, turpretim klusā iekšpagalmā slejas 7 stāvu ja…
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