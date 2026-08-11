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Wohnimmobilien in Pabrade eldership, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Naujadvaris, Litauen
Haus
Naujadvaris, Litauen
Fläche 767 m²
Etagenzahl 1
Das Naujadvaris Manor-Häuser, im Bezirk Švenčionys gelegen, hat noch die restlichen Elemente…
$346,632
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