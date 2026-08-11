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Häuser in Lapes, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Lapes, Litauen
Haus
Lapes, Litauen
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAM ELEKTRISCHE INSTALLATE IN 2025 Das Haus ist komplett renoviert, mit geräumigem Kell…
$346,632
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Haus in Lapes, Litauen
Haus
Lapes, Litauen
Fläche 312 m²
Etagenzahl 2
Luxushaus zum Verkauf in der Natur umgeben von Lapės, Bezirk Kaunas - Ihre Traumunterkunft m…
$409,149
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