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Häuser in Quedarn, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Quedarn, Litauen
Haus
Quedarn, Litauen
Fläche 418 m²
Etagenzahl 2
Das Haus von 6 Wohnungen wird verkauft. Das Haus von K. Jaunius Straße, Šilale Bezirk Es gi…
$23,186
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Haus in Quedarn, Litauen
Haus
Quedarn, Litauen
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Ein geräumiges Haus mit einem großen Grundstück im Atemhaus - ein großartiger Ort für Ihr Tr…
$48,691
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