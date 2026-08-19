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Häuser in Kelmes rajono savivaldybe, Litauen

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Kelm
8
22 immobilienobjekte total found
Haus in Vijurkai, Litauen
Haus
Vijurkai, Litauen
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Wohnhaus mit Geschäftsmöglichkeiten in Kelmė, Vijurkai Dorf Zum Verkauf ist ein…
$62,602
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Haus in Sedbarai, Litauen
Haus
Sedbarai, Litauen
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
HAUSHALTE HAUSHALTE HAUSHALTE HAUSHALTE, SHEDBEAN PREIS, WELL RAJ. ------------ Shedbars - D…
$18,549
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Haus in Salteniai, Litauen
Haus
Salteniai, Litauen
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf mit großem Grundstück in Šalteniai Dorf, Kelmė Bezirk 74,96 m2 Wohnhaus mi…
$26,022
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Haus 3 zimmer in Kelm, Litauen
Haus 3 zimmer
Kelm, Litauen
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Homestead Žvilgių g. 13, Kelme, in der Nähe des KrashantetalsDas Haus mit einem Hilfsgebäude…
$54,409
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Haus in Maneikiai, Litauen
Haus
Maneikiai, Litauen
Fläche 221 m²
Etagenzahl 1
VORSCHRIFTEN SIE SALE R., PARKO G. Das Leben in der Natur ist Ihr Traum? RECEIVE UND ERGEBN…
$202,878
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Haus in Kelm, Litauen
Haus
Kelm, Litauen
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
NORTH- und NORMAL-SEA-LÄNDER - Zurück zu IHRE FAMILIE -- Diese Hütten werden für diejenigen …
$235,094
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Haus in Kelm, Litauen
Haus
Kelm, Litauen
Fläche 42 m²
Etagenzahl 1
MAJOR 30 ARM mit HAUSHALT UND HAUSHALTEN HAUSHALTSVERZEICHNIS DURCHFÜHRUNGSMITTEL NICHT ZUM …
$30,142
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Haus in Lendres, Litauen
Haus
Lendres, Litauen
Fläche 299 m²
Etagenzahl 2
Das Gehöft befindet sich im südwestlichen Teil des Bezirks Kelm, etwa 3 km vom Dorf Hitching…
$44,043
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Haus in Volungiai, Litauen
Haus
Volungiai, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Das Haus befindet sich im südlichen zentralen Teil der Stadt Kelmia, in der Nähe von Schule,…
$35,035
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Haus in Kelm, Litauen
Haus
Kelm, Litauen
Fläche 52 m²
In the western part of the city of origin, we sell the object NT: - land, 0.0605 ha, in Fiel…
$11,998
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Haus in Brukaliai, Litauen
Haus
Brukaliai, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 1
Kelmos r. Šventra k. (On the road Kražai-Carclones), about 4 km from Kraži mst. a 2.4-hectar…
$20,587
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Haus in Titowenen, Litauen
Haus
Titowenen, Litauen
Fläche 158 m²
Etagenzahl 1
Das Gehöft ist für dauerhaftes Leben, Geschäft und EntspannungDas Gehöft steht bei: Pa š aka…
$36,036
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Haus in Janauciai, Litauen
Haus
Janauciai, Litauen
Fläche 572 m²
Etagenzahl 2
Geschäftsobjekt zum Verkauf ( Teil des Geschäfts ) mit WohnzimmernDer Preis wird mit Baumate…
$350,346
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Haus in Titowenen, Litauen
Haus
Titowenen, Litauen
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
Teil des Hauses für Ruhe und dauerhaftes LebenDas Haus wurde 1890 erbaut und steht in einer …
$16,116
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Haus in Kelm, Litauen
Haus
Kelm, Litauen
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
$15,044
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Villa in Dapkiai, Litauen
Villa
Dapkiai, Litauen
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 1
Farm with land and buildings for saleAddress: Strawberry 3, Wetlands, Šaukenian sen., Kelm d…
$742,297
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Haus in Medsodziai, Litauen
Haus
Medsodziai, Litauen
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
The homestead for sale was built in 1870, in TinThe house was built in 1870.Plot 29.4 acres,…
$47,507
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Haus in Uschwend, Litauen
Haus
Uschwend, Litauen
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Das Haus befindet sich im zentralen Teil der Stadt Kražiai, in der Nähe Schule, Pfarrei, Kli…
$31,671
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Haus in Kelm, Litauen
Haus
Kelm, Litauen
Fläche 85 m²
Etagenzahl 1
Im zentralen Teil der Herkunftsstadt werden Nichtwohnziele mit einer Gesamtfläche von 84,61 …
$35,630
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Haus in Maneikiai, Litauen
Haus
Maneikiai, Litauen
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Senden Sie uns einen RESIDERED HAUSHALT von SKY G., KRAKI, LOWER R. ALLGEMEINE Standort: Ma…
$142,461
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Haus in Kelm, Litauen
Haus
Kelm, Litauen
Fläche 254 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen, š Haus und 42,44 Hektar Haus im Nordwesten der Stadt Kelm.INFORMATIONEN ABHÄNG…
$132,624
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Haus in Kelm, Litauen
Haus
Kelm, Litauen
Fläche 99 m²
Etagenzahl 2
Das Haus mit einem Hilfsgebäude befindet sich im malerischen östlichen Teil von Kelmė. Das H…
$65,064
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Immobilienangaben in Kelmes rajono savivaldybe, Litauen

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