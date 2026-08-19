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Häuser in Kedainiu miesto seniunija, Litauen

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Kedahnen
11
17 immobilienobjekte total found
Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Das Haus ist in einer besonders ruhigen Lage der Stadt Kėdainiai, Babėnai, ein Grundstück vo…
$73,636
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
SALES YAUKUS, SODO HOUSEHOLD IN ROAD, WESTERN ACLIGATE. AUF DEM KÖNIGREICH AUF DEM KÖNIGREIC…
$29,562
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER HAUSHALTSPARTEIEN MIT BETRIEB IN POLITIKEN, INSEL G. Teile des Hauses zum Verkau…
$47,333
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 151 m²
Etagenzahl 1
28 ARM mit dem HAUSHALTEN SCHREIEN! Das exklusive Anwesen wird an diejenigen verkauft, die R…
$44,761
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 142 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird in Kėdainiai verkauft, in einem ruhigen und geordneten Teil des Wohnviertels. …
$115,214
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 294 m²
Etagenzahl 2
SEAT, ROLLING UND GRADING G. 11A PARJDAM NAM. Vor Ihren Augen ein Haus, das bereit ist, Ihr…
$277,068
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 20 m²
Etagenzahl 2
SALE SODO NAM MIT 12,76 sind Grundstück, DOUMANT K., BODAVI Ø R. ---------------------- PRIN…
$13,906
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
S17 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier bauen wir die schönsten Erinne…
$186,632
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Verkaufen Sie Ihre HAUSHALT MIESTE. ALLGEMEINE: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • asphaltiert…
$109,315
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
S16 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier bauen wir die schönsten Erinne…
$186,632
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
SENT HAUSHALT MIT FARM-Broschüren auf dem BASIS des KEY-Büros, INFORMATIONEN: Gesamtfläch…
$52,300
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 6 m²
Etagenzahl 1
Ein Loghaus zum Verkauf im Dorf Pasieslio, Alyvų g. Das Holzhaus wird 72 qm in einem ruhige…
$30,930
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Verkauft unsere NAM mit einer 20-ARM FLAT! In Lčiūnava, Kėdainiai Bezirk, ein Steinhaus mit…
$34,405
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
S18 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier bauen wir die schönsten Erinne…
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 73 m²
Etagenzahl 1
REAL LOW PRICES BUTTER BUILING S13 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier…
$136,545
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 1 455 m²
Etagenzahl 5
PUTIN INVESTITION!!!VERKAUFT, NICHT BETROFFEN ZU STAATEN 5 HÖHEN, DIE MIT EINEM PROJEKT HERS…
$57,001
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Daumantai, Litauen
Fläche 73 m²
Etagenzahl 1
S15 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier bauen wir die schönsten Erinne…
$161,508
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Immobilienangaben in Kedainiu miesto seniunija, Litauen

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