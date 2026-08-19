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Wohnungen in Kedainiu miesto seniunija, Litauen

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Kedahnen
7
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 4/5
G.14, POINTS. Anschrift - Rasa g. 14-45, Kėdainiai; Die Gesamtfläche beträgt 48,26 qm. m.; …
$59,035
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Wohnung 3 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/2
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Dorf Pažieislis, Kėdainiai Distrikt 3-Zimmer-Wohn…
$31,380
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Wohnung 2 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/5
Auf der Suche nach einer ordentlichen und gemütlichen Wohnung? Das ist alles! 2 Zimmer Wohn…
$43,017
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Wohnung 2 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/5
WIETHER PLAYER BUTTER, GROWTH G.24, POINTS. ! DOMINIA EXCHANGE TO 1 ODER 1,5 CABB. BUTTER in…
$55,955
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Wohnung 1 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/5
SALE BUT, GOOD G. 17, POINTS. Anschrift - Gegučių g. 17-68, Kėdainiai; Gesamtfläche: 32,02 …
$40,576
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Wohnung 4 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 5/5
Verkauft in der SPACE 4 SCHAUEN BUT in der RENONED NAME - A. KANAPINSKAS GATV! Auf der Suche…
$90,511
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Wohnung 2 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 4/5
Gemütliche Wohnung zum Verkauf in Kėdainiai, Šių g. ANHANG Auf der Suche nach kompaktem Geh…
$25,073
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Immobilienangaben in Kedainiu miesto seniunija, Litauen

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