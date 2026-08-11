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Häuser in Koselrode, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Koselrode, Litauen
Haus
Koselrode, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf, im zentralen Teil von Kazlų Rūda, in einem geräumigen 13 Jahrhundert Grund…
$102,758
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