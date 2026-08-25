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Gewerbeimmobilien in Rajongemeinde Kauen, Litauen

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 240 m² in Dievogala, Litauen
Gewerbefläche 240 m²
Dievogala, Litauen
Fläche 240 m²
Stockwerk 1
VORSCHRIFTEN FÜR DIE ERSTE, ABER, HAUSHALTS- UND LANDWIRTSCHAFTLICHE VERTEILUNG IN GREENHOUS…
$102 733
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Gewerbefläche 357 m² in Rotenhof, Litauen
Gewerbefläche 357 m²
Rotenhof, Litauen
Fläche 357 m²
Stockwerk 1
Gewerbe-/Serviceräume zum Verkauf in Red House (357,49 sq.m) Geräumige und funktionale komm…
$416 190
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Gewerbefläche 1 812 m² in Narepai, Litauen
Gewerbefläche 1 812 m²
Narepai, Litauen
Fläche 1 812 m²
Stockwerk 1
Die Immobilie wird in 1812 qm Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude mit Lagerstätten, Grundstüc…
$3,07M
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Gewerbefläche 80 m² in Ringaudai, Litauen
Gewerbefläche 80 m²
Ringaudai, Litauen
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
IN DER ERWÄGUNG DER ENTWICKLUNG DER ENTWICKLUNGSMITTEL! ---------------------- Du wolltest s…
$57 965
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Gewerbefläche 1 250 m² in Linksmakalnis, Litauen
Gewerbefläche 1 250 m²
Linksmakalnis, Litauen
Fläche 1 250 m²
Stockwerk 1
Verkauft Großes Objekt für Investitionen in der Nähe von Kaunas, Linksmakkalnis Halbinsel! 2…
$284 921
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