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Gewerbeimmobilien in Jonischken, Litauen

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Gewerbefläche 116 m² in Jonischken, Litauen
Gewerbefläche 116 m²
Jonischken, Litauen
Fläche 116 m²
Stockwerk 2
SING COMMERCIAL PATUREs IN JONISKIS CENTRE - CITIZENS 4! Voll ausgestattete Geschäftsräume …
$116,040
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