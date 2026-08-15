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Gewerbeimmobilien in Joniskio rajono savivaldybe, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 131 m² in Gatauciai, Litauen
Gewerbefläche 131 m²
Gatauciai, Litauen
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
COUNTRY A12 ROAD NORTH-RYGA, Joniškio r., Gataučiai k. Vorteile: - Platz neben der A12 Stra…
$150,484
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Gewerbefläche 116 m² in Jonischken, Litauen
Gewerbefläche 116 m²
Jonischken, Litauen
Fläche 116 m²
Stockwerk 2
SING COMMERCIAL PATUREs IN JONISKIS CENTRE - CITIZENS 4! Voll ausgestattete Geschäftsräume …
$116,040
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Gewerbefläche 6 154 m² in Vidginiai, Litauen
Gewerbefläche 6 154 m²
Vidginiai, Litauen
Fläche 6 154 m²
Stockwerk 1
HINWEIS DER KORREKTION DER WERTE WERTE IN DER MONAT. PRINCIPLES: ✅ Geräumiger Komplex von z…
$394,011
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