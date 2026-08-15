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Wohnimmobilien in Joniskio rajono savivaldybe, Litauen

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Wohnung 3 zimmer in Jonischken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Jonischken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/5
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Haus in Schagarren, Litauen
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Schagarren, Litauen
Fläche 53 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Jonischken, Litauen
Haus
Jonischken, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
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Immobilienangaben in Joniskio rajono savivaldybe, Litauen

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