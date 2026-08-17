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Wohnungen in Ignalinos rajono savivaldybe, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Ingelin, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ingelin, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/2
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Wohnung 3 zimmer in Ingelin, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ingelin, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 3/5
IHRE 3 KAMERA WAS IN IGNALIEN - FÜR LEBEN UND INVESTITIONEN Auf der Suche nach einer Wohnung…
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Immobilienangaben in Ignalinos rajono savivaldybe, Litauen

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