Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Rajongemeinde Birsen
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Rajongemeinde Birsen, Litauen

;
Birsen
4
9 immobilienobjekte total found
Haus in Kvetkai, Litauen
Haus
Kvetkai, Litauen
Fläche 58 m²
Etagenzahl 2
In der Mitte von 20 WASSEN in der Welt! Auf der Suche nach einem gemütlichen Anwesen mit ei…
$17,280
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Senden einer RESIDENCE in der REPUBLIK GATH, BUILDINGs. Wir haben 3 KAMORIAI, VIRTUE. PROTEC…
$42,894
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 66 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit Grundstücken in Biržai, Pasvalio g verkauft. Hausfläche - 66,03 m2. Slug B…
$52,169
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus in Skrebiskiai, Litauen
Haus
Skrebiskiai, Litauen
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Verkauft, dass du in der Zeitung bist. LIEPAS IN DER GATH - STATY 1989. Kommunikation - ELEC…
$55,734
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Anciskiai, Litauen
Haus
Anciskiai, Litauen
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Verkauft NAM IN DER PREVIOUS PREIS, IN DER HOME AREA - nur 13 000 €! Auf der Suche nach eine…
$15,476
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 227 m²
Etagenzahl 2
Senden eines RESIDERED NAMAS AGARO G., BUILDINGS. IN DER ERGEBNISSE DER ERGEBNISSE HAUSHALTE…
$64,651
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
LIVE NAM DER ZWEISE, in den CIRCUMSTANCEn mit dem SPACE von 8,15 ARM ausgeschrieben. Ein Woh…
$91,175
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Unter-Birsen, Litauen
Haus
Unter-Birsen, Litauen
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DES TEILs des HAUSHALTS MIT INSGESAMT AUF LAND, RECHTSPRECHUNG, GRAND RAJ. LÄNDERUNG…
$12,309
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
NETOLI GRANT CIRCUMSTO CENTRE MIT DEM 8 JAHRE. Wir haben alle MIDAS-Kommunikation, mit Ausna…
$85,477
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Immobilienangaben in Rajongemeinde Birsen, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen