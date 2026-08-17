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Häuser in Birschtannen, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Birschtannen, Litauen
Haus
Birschtannen, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
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$265,480
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