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Wohnungen in Onikschten, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Onikschten, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Onikschten, Litauen
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/2
Nicht-Standard, geräumige 3-Zimmer-Wohnung - Ferienhaus J. Basanaviciaus g., Anykščiai. Die …
$73,030
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