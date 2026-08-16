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Wohnimmobilien in Onikschten, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Onikschten, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Onikschten, Litauen
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/2
Nicht-Standard, geräumige 3-Zimmer-Wohnung - Ferienhaus J. Basanaviciaus g., Anykščiai. Die …
$73,030
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Haus in Onikschten, Litauen
Haus
Onikschten, Litauen
Fläche 69 m²
Etagenzahl 2
Teile des Hauses J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. 3-Zimmer-Nicht-Standard-Planungswohnung …
$72,672
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