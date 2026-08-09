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Wohnimmobilien in Venezia, Italien

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Venedig
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11 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Caorle, Italien
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Caorle, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In unmittelbarer Nähe von Caorle, im Bryan Bereich, bieten wir eine freistehende Villa umgeb…
$523,717
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Immobilienagentur
Аталанта
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Villa in Venedig, Italien
Villa
Venedig, Italien
Fläche 1 300 m²
Einzigartige Residenz mit einem Innenpool, einem großen Park und einem privaten Teich - ein …
$3,55M
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Wohnung 3 zimmer in Jesolo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Jesolo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
$715,042
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Penthouse in Lido di Jesolo, Italien
Penthouse
Lido di Jesolo, Italien
Fläche 168 m²
Stockwerk 8
Dieses außergewöhnliche Penthouse in privilegierter 8. und 9. Etage vereint moderne italieni…
$2,27M
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Wohnung 3 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 3 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$262,767
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Wohnung 5 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 5 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$476,265
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Reihenhaus in Pellestrina, Italien
Reihenhaus
Pellestrina, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lido di Venezia liegt nur wenige Minuten von Venedig entfernt, einer der erstaunlichsten und…
$1,68M
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Wohnung 3 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 3 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$372,253
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Wohnung 2 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 2 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$233,862
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Wohnung 23 Schlafzimmer in Venedig, Italien
Wohnung 23 Schlafzimmer
Venedig, Italien
Schlafräume 23
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 160 m²
Auf der Insel Murano, neben Campo San Bernardo, ist dieses elegante Hotel auf dem Gelände ei…
$3,83M
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Wohnung 4 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 4 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$433,565
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Eigenschaftstypen in Venezia

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Venezia, Italien

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