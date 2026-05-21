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Langfristige Miete von Villen in Ligurien, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 14 zimmer in Ospedaletti, Italien
UP UP
Villa 14 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 14
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 338 m²
Etagenzahl 3
Exklusive möblierte Villa mit Meerblick in Ospedaletti, in einer ruhigen prestigeträchtigen …
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