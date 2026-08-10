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Wohnungen in Genua, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 6 zimmer in Santa Margherita Ligure, Italien
Wohnung 6 zimmer
Santa Margherita Ligure, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Zum Verkauf – Helles, typisches Ligurien-Style Penthouse, nur Schritte vom MeerWir bieten zu…
$935,877
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Immobilienangaben in Genua, Italien

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