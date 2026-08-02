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Wohnquartier A vendre boulevard nordau tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39658
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

Über den Komplex

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An der Ecke der Mandelstam Street, in einem luxuriösen Gebäude im Herzen des alten Nordens von Tel Aviv, entdecken Sie diese prächtige 3-Zimmer-Wohnung mit hochwertigen Dienstleistungen. Merkmale: 68 m2 Wohnfläche 14 m2 Sonnenterrasse 3 Stücke, darunter eine Mamad (gesichertes Zimmer) Geräumige Räume High-End-Küche offen für ein großes Wohnzimmer elegantes Badezimmer Stehgebäude

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Tel-Aviv, Israel
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