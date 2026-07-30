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Wohnquartier A ne pas manquer tres bon emplacement 4 pieces a louer au coeur de ramat gan proche du parc hayarkon

Ramat Gan, Israel
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ID: 39631
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

Über den Komplex

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Bezug: 6994 Bezirk: im Herzen von Ramat Gan, dem Stipendienviertel und in der Nähe des Hayarkon Parks Neueste Gebäude 4 Stück Fläche von 90 m2 Kleiner Balkon 3. Stock mit Aufzügen Klimaanlage 2 Badezimmer, 2 Toiletten Eintritt : 01/09/2026

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Ramat Gan, Israel
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