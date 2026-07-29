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Wohnquartier Penthouse A vendre de 5 piEces avec vue A eilat tout confort avec armoires murales ainsi quune belle cuisine avec son Ilot central situe en plein quartier des hotels dans complexe avec piscine et salle de sport et a deux pas du centre commercial icep

Eilat, Israel
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ID: 39623
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    Retamim

Über den Komplex

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PENTHOUSE ZUM VERKAUF VON 5 RÄUMEN MIT VIEW - ALLE KONFORT MIT SEINER ZENTRALEN INSEL - Im Herzen des Hotelviertels in Komplex mit Swimmingpool und Fitnessraum und in der Nähe des Einkaufszentrums ICEparc Canyon und 5 Minuten vom Strand und der Promenade - für ernsthafte und anspruchsvolle Gäste

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