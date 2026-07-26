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Wohnquartier Lev hair 2 pieces rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38893
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaLevi, 79

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, Lev Hair, ganz in der Nähe von Rothschild, Straßenbahn und Hamessila Park Bauhaus-Stil Gebäude 3. Stock ohne Aufzug 2 Stück 60m2 + 5m2 Balkon in der Fassade Zimmerservice Balkon Hohe Decke von 3 Metern Sehr leuchtend 3 Ausstellungen: Nord, Süd, Ost Miete bei 8.000sh / Monat Großartig für eine Investition wie das Leben dort Preis: 3,290,000sh

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Tel-Aviv, Israel
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